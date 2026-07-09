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НовостиДом. Семья9 июля 2026 8:30

Медведь вышел к туристам во время сплава в Башкирии

Во время сплава по реке в Башкирии туристы встретили медведя
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Косолапый вышел к людям у Шульган-Таша.

Косолапый вышел к людям у Шульган-Таша.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бурзянском районе медведь неожиданно вышел к туристам, которые сплавлялись по реке неподалеку от пещеры Шульган-Таш. О случившемся рассказали сами отдыхающие.

По их словам, хищник появился всего в нескольких часах сплава от популярной достопримечательности и приблизился к месту, где находились лодки. К счастью, один из туристов вовремя заметил животное. Участники группы воспользовались специальными сигнальными гудками, чтобы отпугнуть медведя. После громкого звука зверь ушел, и встреча обошлась без происшествий.

Туристам напоминают, что при путешествиях по лесным районам Башкирии необходимо соблюдать меры предосторожности, не оставлять пищевые отходы и иметь при себе средства для отпугивания диких животных.

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