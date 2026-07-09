На озере Кашкадан в Уфе за один день едва не утонули двое молодых мужчин

В Уфе спасатели дважды предотвратили трагедию. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы дважды спасали отдыхающих на озере Кашкадан. В обоих случаях мужчины оказались в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Первый инцидент произошел с молодым человеком 2004 года рождения. По предварительной информации, после употребления алкоголя он заплыл на глубину, потерял ориентацию, перевернулся лицом вниз и начал захлебываться. Спасатели оперативно вытащили его на берег и сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Мужчину удалось привести в сознание, после чего его передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Спустя непродолжительное время помощь спасателей потребовалась еще одному отдыхающему. Парень 2006 года рождения также отплыл далеко от берега, но не рассчитал силы и начал тонуть. Сотрудники поисково-спасательного отряда быстро доставили его на берег. Пострадавший находился в сознании, после чего его передали медикам.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, оба мужчины были пьяны. Спасатели напомнили, что употребление алкоголя значительно увеличивает риск несчастных случаев на воде, поскольку снижает концентрацию внимания, нарушает координацию движений и не позволяет человеку объективно оценивать свои силы.

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