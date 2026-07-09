После проверки прокуратуры в Уфе отремонтировали крыши двух многоэтажек

После вмешательства прокуратуры в Уфе устранили протечки в двух многоэтажках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Уфы добилась ремонта кровель двух многоквартирных домов после многочисленных жалоб жильцов на протечки.

Во время проверки соблюдения жилищного законодательства выяснилось, что дома на улице 50 лет СССР и проспекте Октября, находящиеся под управлением ООО УК «Октябрьский жилищник», нуждались в ремонте кровли.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, жители неоднократно обращались в управляющую компанию, сообщая о протечках. Осмотр подтвердил, что в подъездах и некоторых квартирах были заметны следы попадания воды.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю управляющей организации с требованием устранить выявленные нарушения.

После рассмотрения акта прокурорского реагирования управляющая компания провела текущий ремонт кровель. В настоящее время нарушения устранены.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.