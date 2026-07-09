Задержанный в Башкирии пьяный мотоциклист пытался скрыться от инспекторов

Пьяный мотоциклист без водительских прав пытался убежать от сотрудников ДПС.

В Благовещенске инспекторы ДПС задержали 33-летнего мотоциклиста, который управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Нарушителя остановили во время профилактической операции «Мототехника».

Как сообщили в Госавтоинспекции, во время патрулирования полицейские заметили мотоцикл, водитель которого нарушал Правила дорожного движения. На требование об остановке мужчина не отреагировал и попытался скрыться.

После непродолжительной погони сотрудники ДПС остановили мотоцикл. Однако водитель решил продолжить бегство уже пешком, но вскоре был задержан. Освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,312 миллиграмма на литр. Кроме того, выяснилось, что у него вообще не было права управления транспортными средствами.

В отношении нарушителя составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительского удостоверения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

Мотоцикл эвакуировали на специализированную стоянку.

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