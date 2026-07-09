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НовостиОбщество9 июля 2026 6:29

В Башкирии снизилось число смертельных несчастных случаев на производстве

В Башкирии стало меньше погибших и тяжело пострадавших на производстве
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Минтруд Башкирии сообщил о снижении производственного травматизма.

Минтруд Башкирии сообщил о снижении производственного травматизма.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сократилось число смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.

По итогам 2025 года количество работников, погибших при исполнении трудовых обязанностей, уменьшилось на 13,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, почти вдвое сократилось число сотрудников, получивших тяжелые травмы на производстве. По данным ведомства, этот показатель снизился на 40 процентов.

В министерстве отметили, что положительная динамика свидетельствует об эффективности мер, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и профилактику производственного травматизма.

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