Жителя Башкирии будут судить за склонение школьницы к наркотикам

Житель Туймаз предстанет перед судом за вовлечение подростка в употребление наркотиков. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Туймазов, которого обвиняют в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Материалы уже направлены в суд.

По версии следствия, инцидент произошел в феврале этого года во время вечеринки в одной из квартир города. В компании друзей находилась 16-летняя девушка. Следствие считает, что обвиняемый знал о ее возрасте, однако все равно предложил ей попробовать синтетический наркотик и убедил сделать это. В результате несовершеннолетняя употребила запрещенное вещество.

Во время расследования молодой человек полностью признал свою вину.

Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд, где его рассмотрят по существу. Мужчине предъявлено обвинение по статье о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.

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