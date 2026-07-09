Новый мост в Уфе потребует сноса около 40 домов

В Уфе ради новой транспортной развязки изымут дома и коммерческие объекты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Уфы утвердили проект строительства нового моста в микрорайоне Нижегородка, для реализации которого предстоит снести около 40 жилых домов и несколько коммерческих объектов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Новую переправу планируют построить на улице Вагонной на месте существующего моста, возведенного в 1960 году. Проект предусматривает создание современной транспортной развязки с подъездными дорогами.

Согласно документации, после завершения строительства пропускная способность нового объекта составит около 44,2 тысячи автомобилей в сутки.

Под изъятие и последующий снос попадут жилые дома, расположенные на улицах Вагонной, Ахтырской, Малой Трактовой, Дзержинского, Лесной, а также в Литерном тупике. Кроме того, в зону строительства войдут склад на улице Малой Силикатной, оптовая база и автозаправочная станция на улице Большой Шерстомойной.

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