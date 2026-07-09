«Черное небо» в Башкирии продлили до вечера 10 июля

Уфа, Салават и Стерлитамак остаются под режимом «черного неба». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Башкирии продлили режим неблагоприятных метеорологических условий в Уфе, Салавате и Стерлитамаке. По данным Башгидрометцентра, ограничения будут действовать до 20:00 10 июля.

Во время действия режима НМУ в приземном слое атмосферы ухудшаются условия для рассеивания загрязняющих веществ. Из-за слабого ветра вредные примеси могут накапливаться в воздухе, что негативно сказывается на его качестве.

Напомним, режим «черного неба» был введен в Башкирии 6 июля. Затем его действие дважды продлевали - 7 и 8 июля. Теперь предупреждение будет действовать как минимум до вечера пятницы

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