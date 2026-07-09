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НовостиОбщество9 июля 2026 4:30

Лесных пожаров в Башкирии за сутки не зарегистрировали

В Башкирии за прошедшие сутки не произошло лесных пожаров
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии с начала года произошло 15 лесных пожаров.

В Башкирии с начала года произошло 15 лесных пожаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на территории Башкирии не зарегистрировано ни одного лесного пожара или случая возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в экстренных службах.

С начала 2026 года в республике произошло 15 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 87 гектаров.

Кроме того, за этот период было зафиксировано 202 случая возгорания сухой растительности. Общая площадь таких пожаров составила более 329 гектаров.

В республиканском госкомитете по ЧС отметили, что ситуация остается под контролем.

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