Зарплата руководителей в Башкирии в три раза выше, чем у неквалифицированных рабочих

Башстат опубликовал данные о доходах жителей республики за 2025 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башстат обнародовал сведения о среднемесячной начисленной зарплате работников организаций республики по итогам 2025 года. В отчете, на который ссылается UfaTime.ru, приводятся данные по всем основным профессиональным группам.

Средний заработок жителей региона в прошлом году достиг 73 520 рублей. При этом разрыв между доходами разных категорий сотрудников оказался значительным. Традиционно больше всех получают руководители - в среднем 124 433 рубля, что в 1,7 раза выше общерегионального уровня.

На втором месте по доходам неожиданно оказались квалифицированные рабочие. Работники промышленности, строительства и транспорта зарабатывали в среднем 85 171 рубль, а операторы производственных установок, сборщики и водители - 79 084 рубля. При этом специалисты высшего уровня квалификации - врачи, инженеры, преподаватели, айтишники - отстают от них: их средняя зарплата составила 71 662 рубля. Это ниже как общей средней по региону, так и доходов квалифицированных рабочих.

Самый низкий уровень оплаты зафиксирован у неквалифицированных сотрудников - 42 455 рублей в месяц. Это почти в 3 раза меньше заработка руководителей и на 30 тыс. рублей ниже среднерегионального показателя. Немногим больше получают служащие, которые занимаются подготовкой документов, учетом и обслуживанием - 45 125 рублей, а также работники сферы услуг и охраны - 46 458 рублей.

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