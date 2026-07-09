В Башкирии прогнозируют ливни и ветер до 26 м/с

В регионе ожидаются очень сильные осадки и порывы ветра до 26 метров в секунду. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 9 июля в отдельных районах Башкирии синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. По данным Башгидромета, ожидаются очень интенсивные дожди, мощные ливни и крупный град. Местами порывы ветра могут достигать 21-26 метров в секунду.

В республиканском управлении МЧС предупредили о возможных аварийных ситуациях, не исключены и обрывы линий электропередачи и связи, а также повреждения кровель как на частных домах, так и на социальных и промышленных объектах.

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