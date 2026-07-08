Башстат: средняя зарплата в Башкирии выросла на 8,2%

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продолжают расти зарплаты. Это следует из данных рассказал Башкортостанстата.

В минувшем апреле средний заработок жителя республики составил 79 012,3 рубля – на 8,2% больше, чем годом ранее. За январь-апрель зарплата в среднем достигла 75 913,2 рубля, прибавив 8,5% к прошлогоднему уровню. Реальный заработок с учетом инфляции за тот же период вырос на 2,2%.

Декабрь традиционно остается самым «богатым» месяцем – за счет премий и годовых выплат. В декабре 2025 года средняя зарплата достигла почти 98 тысяч рублей, что на 35,1% выше ноябрьского показателя. Тем не менее, реальный рост с поправкой на инфляцию составил всего 1,1%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.