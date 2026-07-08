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НовостиОбщество8 июля 2026 17:45

В Башкирии пропал 74-летний мужчина: поисковики обратились за помощью

В Башкирии второй день идут поиски пропавшего мужчины
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии разыскивают 74-летнего Николая Березина из села Верхний Авзян (Белорецкий район). Об этом рассказал поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня. Приметы: рост – 175 см, худощавое телосложение, темные волосы с проседью и серые глаза. В момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку.

Для поисков нужны добровольцы. Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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