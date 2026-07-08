ПВО уничтожила 111 украинских беспилотников: один из них – в Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 8 июля, в Башкирии уничтожили украинский беспилотник. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Дрон перехватили в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени. Всего за этот день дежурные средства ПВО сбили 111 украинских беспилотников над несколькими регионами страны – Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым, Башкирия и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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