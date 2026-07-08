«Была трудная судьба, но всегда оставался добрым»: в Башкирии похоронили ветерана Чечни

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Евгений Аскаров. Об этом рассказала администрация Белорецкого района.

Евгений Владимирович родился в 1979 году в Белорецке. Окончил школу №16, затем получил специальность сварщика, монтажника и каменщика в профессиональном училище №26. Во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. После демобилизации работал на Белорецком металлургическом комбинате, позже – на деревообрабатывающем предприятии.

В мае прошлого года подписал контракт с Министерством Обороны РФ и добровольцем отправился в зону СВО.

– Погиб в ходе выполнения боевого задания в июне текущего года. По словам родных и близких, у Евгения была трудная судьба, и не все в его жизни складывалось легко, но он всегда оставался искренним, добрым, общительным, отзывчивым человеком, имел много верных друзей и очень любил свою семью и близких. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Евгения Владимировича, – заявили в администрации Белорецкого района.

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