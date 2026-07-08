Бывшего высокопоставленного чиновника на 12 лет отправили за решетку: экс-замглавы Ространснадзора ПФО поймали на взяточничестве

Фото: Эльвира СУСЛОВА.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему заместителю начальника межрегионального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимуру Мухаметьянову. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает информационное агентство «Башинформ».

По данным ФСБ Башкирии, в 2025 году Мухаметьянов вместе с двумя сообщниками потребовал деньги от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков. За вознаграждение чиновник обещал не препятствовать проезду большегрузного транспорта с превышением допустимых весогабаритных норм. Предприниматель передал посредникам 450 тысяч рублей. Правоохранители задержали всех троих с поличным. Было возбуждено уголовное дело: Мухаметьянову предъявили обвинение по статье «Получение взятки», его сообщникам – по статье «Посредничество во взяточничестве».

Суд признал Мухаметьянов виновным и назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

С 2017 года Мухаметьянов возглавлял Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. В 2020-ом стал советником главы республики по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры. С 2021-го работал в Минтрансе России и Российском университете транспорта. В ноябре 2023-го его назначили заместителем начальника межрегионального управления Ространснадзора по ПФО.

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