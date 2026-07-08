Избивал и угрожал убить: нерадивый сынок из Уфы устроил ад матери и отцу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вынесли приговор 44-летнему мужчине – он несколько месяцев избивал отца и угрожал убийством обоим родителям. Об этом рассказал Калининский районный суд.

С ноября прошлого года по февраль нынешнего мужчина жил вместе с родителями. Будучи пьяным, он бил отца кулаками в голову, грудь и поясницу. Во время избиений он угрожал убить его. Когда мать вступалась за мужа, сын угрожал убийством и ей.

Суд признал его виновным по уголовным статьям «Угроза убийством» и «Нанесение побоев». Уфимец вину признал полностью. Ему назначили 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.