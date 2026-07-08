Фото: МЧС Башкирии

В Уфимском районе Башкирии восьмилетний мальчик застрял ногой в велосипеде – спасателям пришлось пустить в ход болгарку. Об этом рассказали в МЧС республики.

Инцидент произошел в поселке Михайловка на улице Сливовой. Мальчик катался на велосипеде с другими детьми, решил остановиться и поставил велосипед на подножку. В этот момент правая нога застряла между педалью и рамой. Прохожие вызвали скорую и спасателей.

– Мальчик, видно, уже наревелся, но при спасателях держался молодцом. Крови, к счастью, не было, но нога застряла крепко, – рассказали в МЧС.

Освободить ногу, не повредив при этом велосипед, не удалось. Спасатели срезали основание педали болгаркой.

– Мальчика передали медикам. Мама плакала от радости и благодарила спасателей, – поделились в экстренном ведомстве.

Под Уфой с помощью болгарки спасли застрявшего в велосипеде мальчика

В МЧС призывают в случае любой чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

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