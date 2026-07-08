Новый прокурор Башкирии приступил к работе: что о нем известно

Фото: Прокуратура Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с новым прокурором республики Иваном Грибовым. Об этом рассказали в администрации главы региона.

Встреча прошла сегодня в Доме Республики. Грибова руководителю региона представил заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин. Президент России Владимир Путин назначил Грибова прокурором Башкирии на позапрошлой неделе – 28 июня.

Шишкин назвал нового прокурора опытным и компетентным руководителем и выразил уверенность, что с его приходом ведомство добьется новых успехов. По его словам, главная задача – выстроить работу коллектива и наладить взаимодействие с органами власти и жителями, чтобы содействовать социально-экономическому развитию региона.

Хабиров поздравил Грибова с назначением и пожелал успехов. Глава республики обозначил ключевые приоритеты: поддержку участников специальной военной операции и их семей, развитие экономики и социальной сферы, реализацию национальных проектов. Он подчеркнул, что общая задача – сохранять социальную стабильность и уверенность граждан в завтрашнем дне.

В тот же день Хабиров участвовал в совещании прокуратуры Башкирии по случаю назначения нового руководителя. Шишкин представил Грибова коллективу и обозначил приоритетные направления работы. Сам Грибов выразил уверенность в эффективном взаимодействии с республикой.

Иван Грибов родился 22 июня 1975 года в Марийской АССР. Окончил Саратовскую государственную академию права. В органах прокуратуры работает с 1997 года – прошел путь от следователя до прокурора Владимирской области. Также занимал должности прокурора Псковской области и первого заместителя прокурора Удмуртии. Кандидат юридических наук, государственный советник юстиции 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».

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