26-летнюю девушку из Башкирии погубил пьяный водитель: у нее остались двое маленьких детей

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В Стерлитамаке вынесли приговор водителю, по вине которого в аварии погибла девушка. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Трагедия случилась в конце прошлого года – 28 декабря. 30-летний житель Стерлитамакского района пьяным сел за руль BMW. На улице Элеваторной он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в опору линии электропередач. Пассажирка на переднем сиденье получила травмы, несовместимые с жизнью. Погибшая – 26-летняя девушка, у нее остались двое маленьких детей.

Стерлитамакский городской суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Он полностью признал вину, ему назначили шесть лет колонии-поселении и на три года запретили управлять транспортными средствами. Приговор в законную силу пока не вступил.

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