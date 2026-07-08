Последствия непогоды в Уфе: повалены деревья, поврежден автомобиль

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая гроза повалила деревья в Уфе – одно из них упало на припаркованный автомобиль. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

За сутки – с 06:00 7 июля до 06:00 8 июля – единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала семь инцидентов. Пострадавших среди горожан нет. Коммунальщики убрали все поваленные деревья.

– Напоминаем, телефон для сообщений о последствиях непогоды – 112, – заявили в УГЗ.

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