Мужчине отказались продавать водку за 10 минут до открытия магазина. И тогда он достал нож

Фото: Росгвардия Башкирии

В башкирском городе Салавате сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Вчера рано утром персонал магазина на улице Калинина готовил торговый зал к открытию, когда в закрытую стеклянную дверь начал стучать мужчина. Узнав, что магазин откроется лишь через десять минут, он достал из кармана кухонный нож и стал угрожать продавщице, требуя немедленно продать ему бутылку водки. Женщина нажала тревожную кнопку.

Сигнал поступил на пункт централизованной охраны, на место выехали две группы задержания. По описанным приметам росгвардейцы нашли нарушителя в соседних дворах. 38-летний мужчина оказал сопротивление, и силовикам пришлось применить физическую силу и наручники. Нож изъяли. Задержанного передали следственно-оперативной группе полиции.

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