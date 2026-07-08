770 тысяч рубелей ущерба: в Башкирии «черные лесорубы» вырубили 91 березу

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кигинском районе Башкирии завершилось расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

С мая по август 2025 года трое местных жителей в возрасте от 34 до 46 лет без каких-либо разрешительных документов организовали заготовку древесины на территории Кигинского сельского участкового лесничества. Действуя по предварительному сговору, они спилили 91 березу и заготовили бревна, которые затем продали жителям близлежащих населенных пунктов. Вырученные деньги сообщники поделили между собой.

Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, оценивают в более чем 770 тысяч рублей. Имущество обвиняемых арестовали.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает СК.

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