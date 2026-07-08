Заключение контракта с поставщиком из черного списка: чем это закончилось для башкирской больницы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Больница в Башкирии заключила контракт с компанией, внесенной в реестр недобросовестных поставщиков. К чему это привело – рассказали в прокуратуре республики.

В октябре прошлого года нефтекамская городская больница договорилась с коммерческой организацией о поставке расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории. Победитель торгов на тот момент уже числился в реестре недобросовестных поставщиков и не имел права участвовать в закупках.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главному врачу больницы. Специалист по закупкам привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение порядка заключения контракта» – штраф составил пять тысяч рублей.

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