«Дважды останавливалось сердце»: уфимские спасатели на озере вытащили с того женщину

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе на озере Кашкадан спасли пожилую женщину. Об этом рассказали в городском Управлении гражданской защиты.

Отдыхающие заметили, что 79-летняя женщина упала лицом вниз в воду и перестала двигаться. Спасатель Кирилл Саитов прыгнул с лодки в воду, подхватил пострадавшую и вместе с коллегами доставил ее на берег. Женщина не дышала.

Дежуривший в смене спасатель-медик Флорид Магасумов оценил ситуацию и вместе с Саитовым начал сердечно-легочную реанимацию. За это время сердце женщины останавливалось дважды. Спасатели работали без остановки, сменяя друг друга, до приезда скорой.

– И они победили! Пострадавшую передали бригаде скорой в стабильном состоянии для госпитализации. Мы выражаем огромную благодарность Кириллу Саитову, Флориду Магасумову и бдительным очевидцам за спасенную жизнь! Вы – гордость Уфы! – заявили в УГЗ.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать осторожность в жаркую погоду. Резкий контраст между раскаленным воздухом и прохладной водой вызывает спазм сосудов и может спровоцировать скачок давления, обморок или инфаркт. Особенно это опасно для пожилых людей и гипертоников. Входить в воду после долгого пребывания на солнце нужно постепенно, смочив лицо, грудь и плечи. Пожилым и гипертоникам лучше избегать купания в пик жары – с 11:00 до 17:00. Также спасатели рекомендуют отказаться от алкоголя на пляже и купаться только на оборудованных пляжах, где дежурит спасательный наряд.

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