Уфа утвердила новые правила согласования вывесок

Власти Уфы утвердили новый регламент оформления вывесок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Уфы утвердила новый регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию дизайн-проектов информационных конструкций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Документ определяет порядок и сроки согласования вывесок, размещаемых на территории города. Услугу бесплатно оказывает МКУ «Управление наружной рекламы и информации». Рассмотрение заявления займет не более 45 календарных дней. Обратиться за согласованием могут как юридические, так и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Для получения услуги необходимо представить заявление, дизайн-проект, подготовленный с учетом требований закона «О языках народов Республики Башкортостан», а также согласие собственника здания или помещения на размещение конструкции.

Подать документы можно лично, через многофункциональный центр или по почте. Если в выданных документах будут обнаружены ошибки или опечатки, их обязаны исправить в течение пяти рабочих дней.

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