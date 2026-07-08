Уфимский аэропорт вернулся к штатной работе после снятия ограничений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили экстренные службы.

После снятия ограничений Международный аэропорт Уфы возобновил работу в штатном режиме. Воздушная гавань вновь принимает и отправляет самолеты.

Напомним, ранее из-за введенного режима в аэропорту действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это привело к массовым задержкам рейсов, а два самолета, следовавшие в Уфу, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Сейчас аэропорт постепенно возвращается к обычному расписанию.

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