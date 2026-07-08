В Башкирии водитель проехал на красный и отправил женщину в больницу

После аварии на трассе Уфа - Оренбург водитель выплатил пострадавшей миллион рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Аургазинского района направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Оренбургской области, которого обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, авария произошла в декабре 2025 года на 81-м километре автодороги Уфа - Оренбург. Управляя автомобилем Changan Uni-S, мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с Chevrolet Aveo. За рулем второго автомобиля находилась 45-летняя женщина. В результате столкновения она получила тяжелые травмы.

Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Кроме того, он добровольно выплатил пострадавшей один миллион рублей в качестве компенсации.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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