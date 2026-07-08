В Башкирии назвали неснижаемый остаток на транспортной карте «Алга»

Стало известно, какой остаток нельзя тратить на карте «Алга».

Министерство транспорта Башкирии напомнило пассажирам о правилах использования транспортной карты «Алга» и назвало размер неснижаемого остатка, который необходимо сохранять на счете.

Как пояснили в ведомстве со ссылкой на «Башкирский регистр социальных карт», в июле 2026 года неснижаемый остаток составляет 33,99 рубля. Этот механизм используется при работе тарифа «Счастливый час» и позволяет избежать попадания карты в стоп-лист во время пересадки.

В Минтрансе рекомендуют регулярно проверять баланс транспортной карты и своевременно пополнять счет. Если остаток средств окажется ниже установленного минимума, воспользоваться преимуществами сетевого тарифа не получится, а карта может быть временно заблокирована для таких поездок.

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