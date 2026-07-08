Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 8:30

В Башкирии назвали неснижаемый остаток на транспортной карте «Алга»

Минтранс объяснил, сколько денег должно оставаться на карте «Алга»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Стало известно, какой остаток нельзя тратить на карте «Алга».

Стало известно, какой остаток нельзя тратить на карте «Алга».

Министерство транспорта Башкирии напомнило пассажирам о правилах использования транспортной карты «Алга» и назвало размер неснижаемого остатка, который необходимо сохранять на счете.

Как пояснили в ведомстве со ссылкой на «Башкирский регистр социальных карт», в июле 2026 года неснижаемый остаток составляет 33,99 рубля. Этот механизм используется при работе тарифа «Счастливый час» и позволяет избежать попадания карты в стоп-лист во время пересадки.

В Минтрансе рекомендуют регулярно проверять баланс транспортной карты и своевременно пополнять счет. Если остаток средств окажется ниже установленного минимума, воспользоваться преимуществами сетевого тарифа не получится, а карта может быть временно заблокирована для таких поездок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.