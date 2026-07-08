В Уфе, Стерлитамаке и Салавате режим «черного неба» вновь продлили

Режим НМУ в трех городах республики действует с 6 июля и продлен до 9 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башгидрометцентре сообщили, что в Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим неблагоприятных метеоусловий до 20:00 9 июля. В народе такое явление называют «черным небом».

Из-за штиля и слабого рассеивания в приземном слое атмосферы могут накапливаться вредные примеси. Ограничение будет действовать до вечера четверга.

Напомним, режим ввели 6 июля, а на следующий день, 7 июля, его уже продлевали.

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