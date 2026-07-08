Прокуратура через суд обязала предприятие контролировать выбросы в Башкирии

Башкирское предприятие заставили через суд привести в порядок систему очистки выбросов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура добилась через суд устранения экологических нарушений, выявленных в деятельности ООО «Стройбетонтранс». Предприятие обязали организовать контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Как сообщили в прокуратуре, во время проверки выяснилось, что компания не проводила оценку эффективности работы газоочистного оборудования. Кроме того, на предприятии отсутствовали паспорта на это оборудование, а также не были разработаны и утверждены программы его технического обслуживания и регулярного осмотра.

Проверка также показала, что организация не подготовила проект санитарно-защитной зоны для производственного объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и не получила соответствующее заключение уполномоченного органа.

По итогам проверки директора предприятия привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали за нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ, а также за несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Помимо этого, природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав обязать компанию устранить выявленные нарушения и привести работу предприятия в соответствие с требованиями закона.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объеме. В прокуратуре сообщили, что исполнение судебного решения остается на контроле.

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