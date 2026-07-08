Жителя Башкирии будут судить за попытку зарезать знакомого во время застолья

Житель Башкирии предстанет перед судом за покушение на убийство приятеля. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Федоровского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство знакомого.

По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина распивал спиртные напитки со своим приятелем во дворе дома в селе Новоселка. Во время застолья между ними произошел конфликт. Следователи считают, что хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил гостя в грудь и правую руку. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось. Его остановили очевидцы, находившиеся неподалеку, а своевременно оказанная медицинская помощь спасла потерпевшему жизнь.

Сам обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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