Молнии вызвали несколько пожаров в Башкирии

Фото: МЧС по РБ

Непогода, обрушившаяся на Башкирию за последние сутки, привела к нескольким пожарам. По данным регионального управления МЧС, причиной возгораний стали удары молний.

В деревне Дмитриевка Зилаирского района молния попала в электрический счетчик частного дома на улице Совхозной. После этого огонь перекинулся на фасад здания. До прибытия пожарных возгорание удалось потушить силами соседей и добровольной пожарной команды сельсовета.

Еще один пожар произошел в Белорецке на улице Димитрова. Там после грозового разряда загорелась мягкая кровля двухэтажного кирпичного дома. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

В селе Новонагаево Краснокамского района молния стала причиной пожара в бревенчатом сарае на улице Мелиораторов. Огонь также повредил пластиковый сайдинг соседнего двухквартирного кирпичного дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

По предварительным данным, во всех случаях причиной возгораний стали грозовые разряды.

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