В Башкирии запустили туры в Беларусь с компенсацией из бюджета

Жители Башкирии старшего возраста получили возможность съездить в Беларусь с бюджетной поддержкой. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня в республике дали старт туристической программе под названием «Белорусская неделя». Она входит в более крупный проект «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм». Раньше пожилые жители региона часто интересовались, будет ли продолжен проект «Башкирское долголетие», и теперь власти ответили на этот вопрос - да, будет.

Напомним, поездки ориентированы на граждан, достигших 55 лет. Участники смогут увидеть главные достопримечательности Беларуси, причем часть расходов берет на себя республиканский бюджет.

Для записи нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта или обратиться к уполномоченному сотруднику в местной администрации. В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии отметили, что программу планируют расширять и дальше. О новых маршрутах пообещали сообщить в социальных сетях в течение ближайшего месяца.

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