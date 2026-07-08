Вокруг дома Ленина в Уфе установили охранную зону

Фото: Дом-музей В.И. Ленина.

В Уфе утвердили зоны охраны вокруг дома на улице Достоевского, 78, где в 1900 году жил Владимир Ленин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Башкирии.

Для объекта культурного наследия федерального значения установили охранную зону и зону регулирования застройки. Теперь рядом с историческим зданием запрещено возводить новые капитальные строения и перекрывать обзор высотными зданиями.

Кроме того, ограничения распространяются на внешний облик окружающей застройки. В частности, нельзя использовать современные материалы для отделки фасадов, устанавливать кондиционеры на фасадах, выходящих на улицу, строить крыши с уклоном более 40 градусов и размещать вывески выше чем на 0,5 метра над уровнем карниза. Также в границах охранной зоны запрещены изменение рельефа местности и вырубка деревьев.

Добавим, что дом, где в начале XX века жил Владимир Ленин, находится под государственной охраной еще с советского периода.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.