48 человек умерли от отравления наркотиками в Башкирии с начала года

Роспотребнадзор сообщил о десятках смертей от наркотиков в Башкирии. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года в Башкирии зарегистрировали 76 случаев отравления наркотиками и галлюциногенами. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 48 человек спасти не удалось.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных случаев сократилось. Тогда было зарегистрировано 95 отравлений, однако число погибших осталось таким же - 48 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в Уфе - 53. Далее следуют Стерлитамак, Салават и Нефтекамск. Единичные случаи зарегистрированы в Агидели, Благовещенске, Ишимбае, Кумертау, Туймазах и Янауле.

Среди районов лидером по числу отравлений стал Уфимский район. По одному случаю выявили также в Иглинском, Кушнаренковском, Туймазинском и Хайбуллинском районах.

По данным UfacityNews.ru, показатель отравлений в республике снизился с 2,4 до 1,9 случая на 100 тысяч жителей.

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