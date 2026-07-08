В Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность»

Из-за режима «Беспилотная опасность» аэропорт Уфы приостановил работу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с действием режима в Международном аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

О сроках действия ограничений пока не сообщается. Жителям республики рекомендуют следить за официальной информацией и соблюдать указания экстренных служб.

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