Жительница Уфы узнала, что мать не рожала ее, а могла купить в роддоме

Женщина из Уфы ищет биологических родителей после того, как мать рассказала о плате акушерке и врачу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Уфы Мария пытается выяснить, кем являются ее настоящие родители. Девушка утверждает, что после смерти отца мать призналась ей, что не рожала ее, а якобы заплатила сотрудникам роддома за новорожденного ребенка. Историю уфимки опубликовала «База».

По словам Марии, сомнения появились еще при жизни отца. Незадолго до смерти он обмолвился, что Ольга не является ее биологической матерью. Тогда девушка не придала этим словам значения, однако позже решила разобраться в семейной истории.

Во время разговора с матерью Мария включила диктофон. По ее словам, женщина призналась, что за оформление ребенка якобы пришлось заплатить акушерке, врачу и юристу, чтобы сохранить все в тайне. После этого девушка изучила медицинские документы матери и выяснила, что еще в 1993 году ей удалили матку и яичники. По словам Марии, это означает, что женщина не могла родить ребенка в 1995 году.

Позже жительница Уфы обратилась в суд с требованием исключить Ольгу из свидетельства о рождении. Для проведения генетической экспертизы женщину приглашали дважды, однако она не явилась на исследование. В итоге суд удовлетворил требования Марии и исключил Ольгу из графы «мать».

После этого девушка попыталась найти сведения о своем рождении, однако столкнулась с новой проблемой. Медицинские учреждения сообщили, что документы за 1995 год уничтожены в связи с истечением сроков хранения.

В конце 2025 года Мария вместе с адвокатом обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства возможной продажи новорожденного ребенка и дать правовую оценку действиям причастных лиц. По словам девушки, расследование пока не продвинулось, однако она намерена продолжить поиски своих биологических родителей.

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