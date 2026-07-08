Башкирию накроют грозы, ливни и град

Ливни, грозы и жара до +30 градусов ожидаются в Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили о неустойчивой погоде, которая сохранится в республике с 8 по 10 июля. По прогнозу синоптиков, регион накроют кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и град.

В среду, 8 июля, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах ожидается град, а на востоке республики прогнозируются сильные дожди. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-восточное, при грозах возможны порывы. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем - от +23 до +28.

В четверг, 9 июля, ночью осадки ожидаются местами, а днем кратковременные дожди и грозы пройдут практически по всей республике. В отдельных районах возможны ливни и град. Северный и северо-восточный ветер днем местами усилится до сильного. Ночью воздух прогреется до +14...+19 градусов, днем - до +24...+29.

В пятницу, 10 июля, ночью синоптики прогнозируют кратковременные, местами сильные дожди с грозами. Днем осадки сохранятся лишь местами. Восточный и юго-восточный ветер во время гроз может усиливаться до сильного. При этом температура продолжит расти: ночью ожидается +15...+20 градусов, днем - до +25...+30.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.