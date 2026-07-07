Полиция нашла у жителя Уфы 2 кг наркотиков в 19 трехлитровых банках

В автомобиле мужчины нашли 19 банок с наркотическим веществом. Фото: МВД.

Сотрудники полиции изъяли у 36-летнего жителя Уфы почти 2 кг запрещенных веществ. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в ходе проверки выяснилось, что мужчина самостоятельно культивировал наркосодержащие растения в частном доме в Нуримановском районе. Для хранения и транспортировки готовой массы он использовал трехлитровые стеклянные емкости.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили 19 таких банок, в каждой из которых лежали свертки с измельченной растительной массой. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, его заключили под стражу.

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