Телебашня Уфы включит праздничную иллюминацию в День семьи, любви и верности

Медиафасад на уфимской телебашне будет работать с 22:30 до полуночи 8 июля. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 8 июля, филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «РТПЦ Республики Башкортостан» запустит праздничную подсветку на уфимской телебашне. Медиафасад будет работать с половины одиннадцатого вечера до двенадцати ночи.

Акция приурочена сразу к двум датам - Дню семьи, любви и верности и 25-летию самой компании РТРС. Всего в этот день световые представления увидят жители более двадцати российских городов. В Москве на Останкинской башне покажут тематический ролик о семейных парах и их историях.

Праздничные огни также включат в Астрахани, Брянске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ярославле и других населенных пунктах - от Кызыла до Черкесска.

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