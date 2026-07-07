Уфимца лишили электромобиля Nissan Leaf за пьяную езду

За пьяную поездку уфимец потерял Nissan Leaf и права на полтора года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Башкирии лишился своего авто. Как рассказала прокуратура республики, мужчина в январе сел за руль электромобиля Nissan Leaf в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения по Затонскому шоссе он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего его остановили инспекторы ДПС.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Судья назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, запретил управлять транспортными средствами на полтора года и постановил изъять у нарушителя электромобиль в доход государства.

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