Жительница Башкирии поверила лжеброкерам и потеряла почти полмиллиона рублей

Жительница Нефтекамска лишилась 460 тысяч рублей после общения с лжеброкером. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтекамске 57-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на биржевых торгах. Общий ущерб составил почти 460 тысяч рублей.

Как сообщили в полиции, с женщиной через социальные сети связался неизвестный, который предложил ей получать пассивный доход от инвестиций. Собеседник убедил ее начать с небольшого вложения, и сначала потерпевшая перевела 9 тысяч рублей из собственных сбережений.

Позже аферисты уговорили женщину оформить кредит, уверяя, что чем больше сумма инвестиций, тем выше будет прибыль. Она выполнила их требования и перевела деньги на указанные счета. Спустя примерно две недели жительница Нефтекамска решила вывести якобы заработанные проценты, однако сделать этого не смогла. Доступ к счету оказался заблокирован, а «инвестиционный советник» перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и выясняют все обстоятельства преступления.

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