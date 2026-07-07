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НовостиОбщество7 июля 2026 13:29

Суд обязал страховую выплатить владельцу разбитого внедорожника 8,5 млн рублей

После ДТП в Уфе страховая заплатит владельцу Land Rover миллионы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Башкирии через суд добился выплаты 8,5 миллиона рублей после аварии.

Житель Башкирии через суд добился выплаты 8,5 миллиона рублей после аварии.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд Уфы рассмотрел гражданское дело о взыскании страхового возмещения после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в апреле 2025 года в деревне Жилино.

Как следует из материалов дела, столкнулись грузовой автомобиль DAF и внедорожник Land Rover. По итогам административного расследования виновником аварии признали водителя грузовика.

После ДТП владелец поврежденного автомобиля обратился в страховую компанию за выплатой по договору добровольного страхования. Однако страховщик отказал, сославшись на то, что на момент аварии Land Rover был передан в аренду третьему лицу.

Суд не согласился с доводами страховой компании и признал отказ в выплате незаконным. По решению суда со страховщика взыскано 8,5 миллиона рублей страхового возмещения. Кроме того, владелец грузового автомобиля обязан выплатить истцу еще 370 тысяч рублей в качестве компенсации убытков.

Вместе с тем суд обязал владельца внедорожника передать поврежденный Land Rover страховой компании в течение десяти дней после получения страховой выплаты.

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