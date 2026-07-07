Суд обязал страховую выплатить владельцу разбитого внедорожника 8,5 млн рублей

Житель Башкирии через суд добился выплаты 8,5 миллиона рублей после аварии. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд Уфы рассмотрел гражданское дело о взыскании страхового возмещения после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в апреле 2025 года в деревне Жилино.

Как следует из материалов дела, столкнулись грузовой автомобиль DAF и внедорожник Land Rover. По итогам административного расследования виновником аварии признали водителя грузовика.

После ДТП владелец поврежденного автомобиля обратился в страховую компанию за выплатой по договору добровольного страхования. Однако страховщик отказал, сославшись на то, что на момент аварии Land Rover был передан в аренду третьему лицу.

Суд не согласился с доводами страховой компании и признал отказ в выплате незаконным. По решению суда со страховщика взыскано 8,5 миллиона рублей страхового возмещения. Кроме того, владелец грузового автомобиля обязан выплатить истцу еще 370 тысяч рублей в качестве компенсации убытков.

Вместе с тем суд обязал владельца внедорожника передать поврежденный Land Rover страховой компании в течение десяти дней после получения страховой выплаты.

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