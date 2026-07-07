Игрался с сестрой: трехлетний мальчик утонул в пруду в Башкирии

Ребенок погиб в пруду во время игры с сестрой в Башкирии

Следователи проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика на водоеме в Янаульском районе Башкирии. Трагедия произошла утром 6 июля в селе Максимово, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, ребенок приехал в гости к родственникам. Утром он играл во дворе дома вместе со своей пятилетней сестрой. Пока взрослые не видели детей, они ушли к пруду, расположенному за домом. Возле водоема мальчик упал в воду и захлебнулся.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Также они опрашивают родственников и возможных очевидцев, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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