В школах Башкирии введут «Активные перемены» для борьбы с детским ожирением

Каждый восьмой школьник в Башкирии имеет лишний вес. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Башкирии разработало межведомственную программу по профилактике и борьбе с ожирением у детей на 2026-2030 годы. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

По данным эпидемиологических исследований, избыточная масса тела выявлена у 13,2 процента школьников республики, а ожирением страдают 8,2 процента детей. При этом специалисты считают, что реальные показатели могут быть выше, поскольку диагноз нередко ставят уже при выраженном избытке веса.

В Минздраве отмечают, что основными причинами развития ожирения у детей остаются высококалорийное питание, недостаток физической активности, хронический стресс и наследственная предрасположенность.

Программа предусматривает целый комплекс мер по профилактике, раннему выявлению и лечению заболевания. В частности, на базе Республиканской детской клинической больницы планируют открыть региональный кабинет профилактики и лечения ожирения. Кроме того, в республике намерены проводить исследования для оценки распространенности заболевания, создать реестр детей с тяжелыми формами ожирения, а также организовать дополнительное обучение педиатров, эндокринологов, диетологов и медицинских психологов.

Еще одним направлением станет информационная работа с населением и проведение образовательных мероприятий в школах.

Особое внимание в программе уделено изменению образа жизни детей. Одной из новых инициатив станет проект «Активная перемена». В школах планируют проводить 15-20-минутные динамические перемены с подвижными играми под руководством классных руководителей или инструкторов по физической культуре. Предполагается, что к 2030 году к этой программе присоединятся около 30 процентов школ Башкирии.

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