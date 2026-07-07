Бастрыкин потребовал доклад из-за проблем с водой в деревне Башкирии

Жители башкирской деревни больше трех лет страдают без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей деревни Кабаково Кармаскалинского района Башкирии, которые уже несколько лет сталкиваются с перебоями в водоснабжении.

Как сообщили в Информационном центре СК России, проблема существует более трех лет. В летний период из-за изношенных инженерных сетей вода в дома поступает с перебоями. По данным ведомства, это создает угрозу ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышает риск распространения инфекций, а также может осложнить тушение возможных пожаров. Несмотря на многочисленные обращения жителей в различные инстанции, проблема до сих пор не решена.

Ранее по данному факту следственное управление СК России по РБ возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Марату Галиханову представить доклад о ходе расследования, его результатах, а также о принимаемых мерах для восстановления прав жителей на качественное водоснабжение.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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