Мощный град обрушился на столицу Башкирии

Жители Уфы и Юматово пострадали от крупного града, который побил урожай и цветы. Фото предоставлено "КП-Уфа".

В столице республики разыгралась непогода: сильный дождь неожиданно сменился крупным градом. Размер ледяных шариков местами достигал величины небольшого перепелиного яйца, а удары были настолько сильными, что у многих припаркованных автомобилей срабатывала сигнализация.

Местный житель Ринат поделился впечатлениями: сначала он принял градины за крупные капли дождя, но потом понял, что по стеклу бьет лед. А в Юматово, пригороде Уфы, стихия оказалась еще более разрушительной, там град побил урожай на огородах. Одна из уфимок уже переживает за свой сад и любимые цветы, боясь, что они не выжили после удара стихии.

Град в Уфе оказался размером с небольшое яйцо

Ранее спасатели предупреждали жителей региона о надвигающейся грозе. По прогнозам синоптиков, в среду, 8 июля, по республике ожидаются грозовые фронты, ливни и локальный град. Днем осадки возможны в отдельных районах, а на востоке региона обещают сильные дожди. В ночное и утреннее время местами опустится туман, видимость может снизиться до полукилометра. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-восточное и дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а во время грозы порывы могут усилиться до 14 метров.

Температура ночью ожидается в пределах +13…+18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23…+28.

Сотрудники МЧС призывают жителей проявлять осторожность в период непогоды, по возможности не парковать машины под деревьями и хрупкими конструкциями, а также не забывать о внимательности на дорогах из-за плохой видимости.

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