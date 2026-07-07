Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 12:00

Пенсионерам Башкирии начнут выдавать сертификаты на 3200 рублей

Жители Башкирии смогут получить сертификаты на путешествия и занятия спортом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии пожилым людям выдадут сертификаты на отдых и досуг.

В Башкирии пожилым людям выдадут сертификаты на отдых и досуг.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 июля жители Башкирии старшего поколения смогут оформить сертификаты номиналом 3 200 рублей. Средства можно будет направить на участие в туристических, оздоровительных и досуговых мероприятиях.

Мера поддержки действует в рамках регионального проекта «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Семья». Ее цель - помочь людям «серебряного» возраста вести активный образ жизни, заботиться о здоровье и расширять круг общения.

Полученный сертификат можно использовать для оплаты туристических поездок и экскурсий, а также занятий в спортивных, культурных и досуговых учреждениях.

Оформление сертификатов начнется 10 июля. Программа рассчитана на пенсионеров, проживающих в Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.