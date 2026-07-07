Женщина погибла в массовом ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Смертельная авария на М-5 в Башкирии унесла жизнь пенсионерки.

В Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, на трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобили Renault Sandero, LADA Granta и грузовой автомобиль Schmitz. В результате аварии 70-летняя пассажирка Renault получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Еще четыре человека, находившиеся в легковых автомобилях, получили различные травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

После столкновения сотрудники МЧС отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы исключить риск возгорания. Кроме того, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и стабилизировали поврежденные машины.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и других экстренных служб. Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.

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